Серикжан Маулетбай намерен обратиться в госорганы в связи с возможным взломом его телефона

Журналист Серикжан Маулетбай, чей телефон мог стать целью шпионского программного обеспечения Pegasus, намерен написать запрос в правительство и Акорду, чтобы потребовать объяснений. При этом журналист не удивился, когда нашел свое имя в списке потенциальных целей Pegasus, так как не один раз слышал, что он "неудобен многим госорганам".

"Эта новость не стала для меня неожиданностью. Я предполагал, что меня прослушивают. И появление расследования на таком уровне доказывает тот факт, что власти Казахстана всячески нарушают международные договоренности, права человека. Я активно пишу статьи с судебных процессов и вижу постоянные нарушения даже внутренних законов, на которые суды не реагируют. Поэтому я не удивлён. Мне скрывать нечего, я ничего противозаконного не делаю", — сказал Маулетбай в комментарии Vласти.

Он отметил, что причиной возможного взлома телефона стала его профессиональная деятельность. Маулетбай - один из немногих журналистов, который активно освещал недавние парламентские выборы, а в своих статьях подчеркивал факт незаконности постановления ЦИКа об ограничении работы наблюдателей. По словам журналиста, он множество раз задавал "неудобные" вопросы на пресс-конференциях, на которые так и не получал ответа. Кроме того, недавно Маулетбай запустил свой Telegram-канал "БЕСсимптомно", где освещает различную ифнормацию, включая митинги и акции протестов. Он активно выступает за то, чтобы госорганы стали более открытыми и изменили законы, регулирующие работу СМИ.

"Я не раз слышал, как я неудобен многим госорганам. Телефон я не планирую менять: ни номер, ни сам аппарат. Не вижу смысла. Если я им интересен, они поставят прослушку и на новый номер и смартфон. Хотя я часто замечаю, что телефон садится быстро. Но утверждать, что это из-за слежки — не могу", — отметил Маулетбай.

Он также призвал журналистское сообщество отреагировать на сообщения о слежке: "Я считаю, что журналистское сообщество должно отреагировать на сообщения о слежке и требовать ответа от властей почему они шпионят за нами. Завтра я напишу запрос в правительство и в Акорду и потребую объяснений".