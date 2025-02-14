Руководитель фонда Rahym и другие активисты снова ворвались на мероприятие Feminita в Алматы

Феминистская инициатива Feminita сообщила в своем аккаунте в Instagram, что на ее мероприятие в Алматы вновь ворвались активисты. Они попытались выломать жалюзийные двери в отеле, где проходило мероприятие. На место прибыла полиция. В Feminita сообщают, что полицейские требуют от участниц мероприятия объяснительные и при этом не принимают заявление администрации отеля о порче имущества.

На видео основательницы благотворительного фонда Rahym Бибинур Шералиева, которое она опубликовала в сторис своего Instagram, ворвавшиеся активисты кричат: «Иноагенты, выходите!». На нем также присутствует активистка Дильнар Инсенова.

«Полицейские просят под диктовку писать объяснительные со всех участниц. Не забирают нарушительниц. Одной девушке стало плохо из-за недавней операции на сердце, но никто не выпускал ее из помещения», – указано в публикации Feminita.

В департаменте полиции Алматы пообещали уточнить, по какой причине на мероприятие приехала полиция.

В четверг бывшая председательница РОО «Казахстанский союз родителей» Багила Балтабаева также вызывала полицию на мероприятие организации, проходившее в зале одной из гостиниц. Балтабаева заявила о развращении малолетних, использовании ее фотографии в презентации, нарушении общественного порядка и проведении мероприятия без разрешения.

По словам очевидицы, она также ударила одну из участниц Feminita Ақторғын Ақкенжебаласы.

После этого основательниц Feminita Жанар Секербаеву и Гульзаду Сержан отвезли в управление полиции Бостандыкского района и сообщили, что в отношении них собираются завести административное дело по части 9 статьи 489 КоАП (руководство деятельностью незарегистрированных организаций).

Feminita добивается официальной регистрации с 2017 года, а в 2019 году судилась с департаментом юстиции Алматы из-за отказа в регистрации.