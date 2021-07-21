Минобразования готовится закрыть еще один вуз в Алматы

Повторная проверка университета иностранных языков и деловой карьеры, расположенного в Алматы, вновь выявила нарушения, поэтому вуз находится на грани лишения генеральной лицензии, сообщили в среду в пресс-службе министерства образования и науки.

«В университете иностранных языков и деловой карьеры не сформирована внутренняя система обеспечения качества образования. Анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов показал большие различия в освоении кредитов по тем или иным дисциплинам. Соответственно, обучающиеся осваивают дисциплины не в полном объеме. По результатам обучения, 90% студентов не преодолели пороговый уровень. В учебном процессе используются устаревшие компьютеры, которые не соответствуют даже минимальным установленным требованиям», - цитирует пресс-служба руководителя управления комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки министерства Эльвиру Сапарбекову.

Кроме того, в вузе выявлены нарушения по присуждению степени магистра научно-педагогического направления выпускнику профильной магистратуры.

Как пояснили в министерстве, ранее в университете проводился профилактический контроль, по итогам которого их 46 пунктов проверочного листа выявлены нарушения по 39 пунктам.

«Университету предоставили время для устранения всех несоответствий, однако повторная проверка показала, что вуз не провел работу, необходимую для улучшения качества образовательных услуг», - подчеркнули в пресс-службе.

В этой связи комитет приостановил действие лицензии университета иностранных языков и деловой карьеры. Теперь будет проведена работа по лишению генеральной лицензии и закрытию учреждения образования.