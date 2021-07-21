Австралийский Брисбен выбран столицей Олимпийских игр 2032 года

Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.

Столица Игр впервые была избрана по новой процедуре - без заявочной кампании городов-кандидатов. В июне 2019 года МОК серьезно изменил правила избрания мест проведения олимпийских соревнований: были созданы комиссии по зимним и летним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения Игр с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, изъявившими желание принять соревнования, после чего отбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.

Таким образом, после Токио Олимпиаду примут Париж (2024 года), Лос-Анджелес (2028) и Брисбен (2032).

Австралия дважды проводила летние Олимпийские игры: в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м – в Сиднее.