Степень загруженности инфекционных стационаров в Алматы превышает 50%

На 22 июля в Алматы зарегистрировано более 86 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ежедневно в городе госпитализируется свыше 400 пациентов – в два раза больше числа выписываемых горожан. Загруженность инфекционных стационаров в Алматы превышает 50%, сообщает пресс-служба Алматы.

На стационарном лечении с коронавирусом сейчас находятся 3099 пациентов, в отделении реанимации и интенсивной терапии - 228 пациентов. По словам замакима Ержана Бабакумарова, с начала июля количество больных в реанимации выросло в 3 раза. Динамика пациентов на домашнем карантине (5 821 человек) показывает шестикратный рост за последний месяц.

С учетом роста числа заражений в городе развернуты резервные инфекционные койки, которые подключат к уже функционирующим 6 090. Помимо этого, власти города намерены подготовить резервных медработников, а также продолжить борьбу с подделкой паспортов вакцинации.