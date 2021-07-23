В Алматы ужесточают карантин

В Алматы с понедельника ужесточают карантинные ограничения, говорится в опубликованном в пятницу постановлении главного санврача города.

В частности, в будни время работы общепита сокращено до 20 часов – для участников проекта «Ашык» и до 17 часов – для всех остальных. По такому же расписанию должны работы летние площадки, фудкорты и столовые. В выходные дни они все должны быть закрыты.

Сауны, спа-центры и фитнес-центры также смогут работать до 17 часов, а при условии участия в проекте «Ашык» - до 20 часов. В выходные их работа также запрещена.

Полностью прекращены туристические автобусы.

Бильярдные, караоке, компьютерные клубы, не участвующие в проекте «Ашык», должны быть закрыты, участвующие в проекте – смогут работать до 20 часов в будние дни и должны быть закрыты в выходные.

ЦОНы, банки и отделения Казпочты не должны работать в выходные, а в будние дни могут работать только по предварительной записи.

В выходные дни также будут закрыты продуктовые и непродуктовые крытые и открытые рынки, а также торговые центры площадью свыше 1000 квадратных метров. ТРЦ смогут работать до 20 часов в будни при условии участия в проекте «Ашык».

Общественный транспорт останавливать в выходные дни не будут. Напротив, санврач потребовал увеличить число автобусов в часы пик.

В выходные дни в городе также будут закрыты парки и пешеходные улицы, в будни их намерены перекрывать для пешеходов после 17 часов.