Введение локдауна в Алматы не планируется — Бекшин

«За год мы подготовили инфраструктуру здравоохранения, коечную сеть, лекарственное обеспечение. Мы постоянно вводим резервные койки, система здравоохранения справляется с уровнем заболеваемости. У нас нет проблем по госпитализации, по работе скорой помощи, слаженно работает система ПСМП, все службы работают эффективно и с этим уровнем заболеваемости справляются», — рассказал Бекшин, отвечая на вопрос о том, будет ли введении локдаун.

При этом в социальных сетях жители города часто жалуются на долгую работу скорой медицинской помощи. Иногда больным приходится ждать бригаду по несколько часов. Главный санитарный врач сообщил, что такие случаи — единичные: «В прошлом году скорая вообще не приезжала. А в этом году это единичные случаи. Если такие есть, надо выходить на колл центр, информационное реагирование у нас есть, поэтому нужно обращаться, будут приняты меры. Это не системные нарушения».

Бекшин также заявил, что деятельность общественного транспорта в Алматы в выходные дни приостанавливать не будут, потому что наибольшую опасность автобусы и троллейбусы представляют в будние дни.

«Мы делали анализ, в наших ТЦ до 60-70% - приезжие граждане с пригорода, это еще миллион населения. И распространенность огромная территория города. В этих условиях очень трудно дается нам остановка транспорта. Мы с этим в прошлом году сталкивались, набивались люди в такси, в маленькие автобусы, происходило скопление. Были точки, где таксисты подбирали – там массовые скопления граждан были. В выходные все же общественный транспорт менее загружен. Мы видим, что в выходные население выезжает на своем транспорте за город, идет разуплотнение. На наш взгляд, общественный транспорт не представляют большой опасности в выходные, больше опасность в будние, особенно в часы пик», — рассказал санитарный врач города.

Кроме того, Жандарбек Бекшин отметил, что новое постановление по усилению карантинных мер в Алматы было принято так поздно из-за обсуждений ограничений с бизнесом. По этой же причине новые ограничения не охватывают выходные дни 24 и 25 июля:

«Мы все свои действия обсуждаем с бизнесом. Одно из рекомендаций бизнеса было такое — дать им трехдневный срок, чтобы переформатировать работу. Они закупают продукты, сырье, и если мы сегодня выпустим постановление, завтра введем, данные продукты придут в негодность. И в целом бизнесу надо подготовиться, поэтому мы даем им 3 дня».