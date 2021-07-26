В Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях на участки пришло более 90% избирателей
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Избиркомы отчитались о высокой явке на выборах сельских акимов в Казахстане
Фото Жанары Каримовой

Во всех регионах Казахстана, где проходили выборы сельских акимов, явка избирателей превысила 65%, сообщила в ночь на понедельник Центральная избирательная комиссия.

По ее данным, активнее всего голосовали избиратели Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей – здесь на участки пришло 90,7% и 90,9% соответственно. Самой низкой была явка в Алматинской области – 66,5% и Атырауской области – 74,4%.

Итоги выборов планируется подвести в течение трех дней.

Независимые наблюдатели и журналисты сообщали о нарушениях в ходе голосования накануне. Центризбирком пока не давал оценку выборам.

В воскресенье в Казахстане избирали акимов 730 населенных пунктов. На посты претендовали 2 297 человек, только 458 из которых – женщины. 1419 кандидатов являются самовыдвиженцами, 878 человек выступили от шести зарегистрированных в министерстве юстиции политических партий.

Для избрания в акимы города районного значения, села, поселка и сельского округа гражданин Республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке.

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