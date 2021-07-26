За месяц сервисом воспользовались 500 тысяч жителей Алматы и столицы
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Сервис такси DiDi выходит на рынок Шымкента
Фото предоставлено компанией Didi

Сервис такси DiDi запускает регистрацию водителей и таксопарков в Шымкенте, готовясь выйти на рынок третьего по величине города Казахстана, сообщила компания в пресс-релизе в понедельник.

«Рынок такси в Казахстане динамично развивается. Менее чем за месяц работы сервис опробовали более полумиллиона жителей Алматы и Нур-Султана, что говорит о востребованности продукта и наличии потенциала для роста», - приводятся в сообщении слова Романа Мирошниченко, операционного директора DiDi по региону Восточной Европы и Центральной Азии.

Мирошниченко назвал приоритетом компании «выход в те города, где мы видим значительные возможности для улучшения городской мобильности».

DiDi в своем пресс-релизе заявил, что водители, работающие с сервисом в Алматы и столице, в среднем получали 100 тыс. тенге за каждые 40 поездок. По прогнозам компании, в Шымкенте водители смогут получить доход до 300 тыс. тенге в неделю.

DiDi – китайский онлайн-сервис, на данный момент в Казахстане DiDi сотрудничает только с юридическими лицами – таксопарками.

DiDi предоставляет услуги по заказу такси, аренде автомобилей и велосипедов, организации автобусных перевозок, каршерингу в 17 странах мира, включая Казахстан, Австралию, Новую Зеландию, Китай, Японию, ЮАР, Бразилию, Мексику, Россию и другие. В Казахстане сервис заработал в конце июня 2021 года.

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