Суд оставил Биртанова под домашним арестом

Судебная коллегия по уголовным делам суда столицы отказала бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову в отмене домашнего ареста. Такое решение в понедельник в ходе судебного заседания озвучила судья Элеонора Унгарсынова.

«Постановление специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султан от 14 июля 2021 года о санкционировании срока нахождения подозреваемого Биртанова под домашним арестом на два месяца в период ознакомления с материалами уголовного дела оставить без изменения. Частные жалобы адвокатов – без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», - зачитала постановление Унгарсынова.

14 июля судья специализированного межрайонного следственного суда столицы Алмат Бабатов продлил домашний арест бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову до 14 сентября.

7 июля завершено досудебное расследование по делу Биртанова, уголовное дело состоит из 133 томов. По информации прокуратуры, Биртанов подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления в результате которого государству причинен ущерб на 1,5 млрд тенге. Биртанов с обвинениями не согласен.