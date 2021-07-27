Основными победителями на выборах сельских акимов стали члены Нур Отан, госслужащие и действующие акимы

В Казахстане стали известны первые итоги выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Основными победителями на них оказались выдвиженцы от партии Нур Отан, госслужащие и действующие акимы. Самовыдвиженцы получили наименьшее количество руководящих постов, следует из обзора Казправды .

Выборы сельских акимов проходили в 14 регионах Казахстана на 1 847 избирательных участках. Казахстанцам предстояло выбрать 730 акимов из 2 297 кандидатов, до конца года должны быть избраны еще 45 акимов.

Акмолинская область

В регионе выбирали 95 сельских акимов – это самое большое количество по стране. Явка избирателей составила 75,7%, сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций председатель Акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов.

Из 290 кандидатов 76 были выдвинуты партией «Nur Otan», 6 – НПК, 5 – ДПК «Ак жол» и по одному представителю – НДПП «Ауыл» и ПП «ADAL», 201 – самовыдвиженцы. К слову, в 11 избирательных округах кандидатами были только самовыдвиженцы.

Из вновь избранных акимов 74 выдвинуты партией «Nur Otan», 3 – НПК, 2 – «Ак жол» и по одному от «Ауыл» и «ADAL».

«Из 95 акимов 50 выбраны повторно, 14 являются госслужащими, 13 – работники бюджетной сферы, 1 – представитель коммерческой структуры. 15 вновь избранных глав сельских администраций – женщины (15,7%). Причем наибольшее число голосов – 100% – набрала Майгуль Карбекова из села Абай Егиндыкольского района», – отметил Манарбек Садуов.

Самый молодой «новый» аким – в Макеевском сельском округе Атбасарского района. Это Асхат Ахмедьянов, ему 29 лет.

Самому возрастному избранному акиму 62 года − это Канат Муканов из села Бостал Ерейментауского района.

Актюбинская область

В регионе выборы акимов прошли в 35 избирательных округах. В избирательные бюллетени были внесены имена 105 кандидатов.

По информации секретаря Актюбинской областной избирательной комиссии Есета Шангереева, по итогам голосования избраны акимы во всех 35 избирательных округах. Из них: выдвинуты партией «Nur Otan» – 28 человек, «Ауыл» – 2. От «Ак жол», «ADAL» и Народной партии Казахстана – по 1 человеку. Еще два вновь избранных акима – самовыдвиженцы.

Из избранных акимов 28 являются государственными служащими, 1 – представитель коммерческих структур, 5 – работники бюджетных организаций, 1 – временно не работает. 5 акимов – женщины. Средний возраст избранных акимов – 46 лет, самому молодому – 26 лет, а самому возрастному – 62 года.

Алматинская область

В Алматинской области 25 июля выборы проходили в 16 районах и в одном городе, жители которых избирали 71 акима. В избирательные бюллетени были внесены 235 кандидатов. Наибольшая конкуренция оказалась за место акима в Бескайнарском сельском округе Талгарского района – там было зарегистрировано 6 кандидатов.

По информации Алматинской областной избирательной комиссии, в список избирателей было включено 221 952 гражданина. Явка составила 67,5%.

Среди избранных акимов 60 выдвинуты политическими партиями, 11 – самовыдвиженцы.

Из 71 избранного акима 53 являются государственными служащими, в том числе 39 – действующие акимы. Два акима – женщины.

Средний возраст победивших на выборах составляет 46,2 года, при этом самому молодому акиму 27 лет – это Биржан Махатов (Елтайский сельский округ, Карасайский район), самому возрастному 62 года – это Жуман Мыкыбаев (Балтабайский сельский округ, Енбекшиказахский район).

40 избранных акимов проживают в том сельском округе, где состоялись выборы, 30 – в районе, один – в области. Наибольшее количество голосов «за» – 100% – набрал Кайрат Турлыбеков, баллотировавшийся в Жагатальском сельском округе Алакольского района.

Атырауская область

В Атырауской области 25 июля состоялись выборы сельских акимов в 18 избирательных округах.

В список избирателей по избирательным округам было включено 44 305 граждан, из них приняли участие в голосовании 32 981, явка составила 74,4%. Общее количество кандидатов в акимы – 52 человека.

По информации председателя областной территориальной избирательной комиссии Азамата Айманакумова, из 18 избранных в Атырауской области акимов 15 человек – выдвиженцы от партии «Nur Otan», еще один – от политической партии «ADAL», а также два самовыдвиженца.

Восточно-Казахстанская область

В Восточном Казахстане 25 июля избрали акимов сел, поселков, сельских округов по 77 избирательным округам.

По данным председателя областной избирательной комиссии Ерсаина Набиева, озвученным на брифинге в региональной службе коммуникаций, в список избирателей по округам было включено свыше 111 тыс. человек. В голосовании приняли участие более 101 тыс. избирателей области, таким образом общая явка составила 90,9%.

Избирательной комиссией в качестве претендентов на выборах сельских акимов в области было зарегистрировано 232 человека. Из них жители области выбрали 77 глав местных администраций.

В числе победивших кандидатов 60 человек были выдвинуты партией «Nur Otan», 11 человек – Народно-демократической патриотической партией «Ауыл». 2 победителя – от партии «ADAL» и по одному человеку от Демократической партии Казахстана «Ак жол» и Народной партии Казахстана. Кроме того, кресла акимов заняли два самовыдвиженца.

Жамбылская область

По данным областной избирательной комиссии, в список избирателей вошли почти 104,4 тыс. жамбылцев, из которых в голосовании приняли участие более 94,6 тыс. граждан. Явка составила 90,66%.

Всего по 38 округам выдвинуто 111 кандидатов. На 89 избирательных участках за процессом следил 651 наблюдатель от общественных объединений, некоммерческих организаций и политических партий, а также представители СМИ.

По информации председателя областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелова, в итоге по региону избраны 38 акимов, 13 из них заняли должности повторно. Еще четверо представляют коммерческие структуры, пятеро – сотрудники бюджетных организаций, один – временно не работающий. Среди избранных преобладают специалисты с экономическим и юридическим образованием.

Наибольшее число новых акимов представляет партию «Nur Otan» – 31 человек. От партий «Ауыл», «Ак жол», «ADAL» и Народной партии Казахстана – по 1 человеку. В числе победивших также 3 самовыдвиженца.

«Никаких нарушений в ходе выборов отмечено не было. Средний возраст акимов составляет 43 года. Примечательно, что отныне руководить Карасазским сельским округом Жуалынского района, Акбастауским Жамбылского района и Сарыкемерским сельским округом Байзакского района будут представительницы прекрасного пола», – отметил Сергали Айдапкелов.

Западно-Казахстанская область

Выборы в Западно-Казахстанской области состоялись по 31 избирательному округу. В бюллетени был внесен 81 кандидат.

Как рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков на брифинге в региональной службе коммуникаций ЗКО, из 31 вновь избранного акима 23 являются государственными служащими. В том числе 17 избраны повторно в конкретном сельском округе. Еще 3 победителя выборов – представители коммерческих структур, 5 – работники бюджетных организаций. Есть в числе акимов и одна женщина. Средний возраст – 45,5 года (самому молодому – 31, самому возрастному – 60 лет).

Из избранных акимов 24 выдвинуты политическими партиями: от «Nur Otan» победило 22 кандидата, от «Ауыл» и ОСДП – по 1 кандидату. Еще 7 избранных – самовыдвиженцы.

Карагандинская область

Первые выборы сельских акимов в Карагандинском регионе признаны состоявшимися по всем 75 округам.

Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов, явка избирателей составила 76%. Из 81 тыс. сельчан угольного региона своим правом голоса воспользовались почти 62 тыс. человек. Самыми активными стали жители Осакаровского и Жанааркинского районов (явка – 87%).

Самыми «инертными» оказались жители Абайского района, но даже здесь на выборы пришло больше половины избирателей – 57%. В бюллетени были внесены фамилии 257 кандидатов в сельские акимы. Победителями стали 75 человек.

«Из числа избранных акимов 61 является представителем политических партий», – отметил Еркара Аймагамбетов. «От партии «Nur Otan» на выборах победили 56 кандидатов, от «Ауыл» – 3, от «Ак жол» и «ADAL» – по одному. Остальные 14 избранных сельских акимов – самовыдвиженцы».

В числе новоизбранных акимов 28 человек – госслужащие, причем 17 из них ранее занимали руководящий пост в своем округе, а 7 возглавляли другие сельские округа. Кроме того, в акимы пробились 5 предпринимателей, 17 работников бюджетных организаций. Есть в числе избранных акимов 3 женщины.

Нынешние выборы в сельские акимы стали «звездным часом» для кандидата из Осакаровского района Аяна Шарипова. Он одержал безоговорочную победу, набрав 100% голосов избирателей своего Шидертинского сельского округа.

Костанайская область

В Костанайской области выборы прошли по 65 избирательным округам, куда входят 168 населенных пунктов. В день выборов голосование проводилось на 178 избирательных участках.

В списки избирателей были внесены 46 799 человек. Явка по области составила 84,4%, сообщил в ходе онлайн-брифинга в региональной службе коммуникаций председатель Костанайской областной избирательной комиссии Александр Малашко.

«Из кандидатов, выдвинутых политическими партиями, от партии «Nur Otan» избрано 52 человека, «АDAL» – 2, «Ауыл» – 2, «Ак жол» – 2. Из числа 88 самовыдвиженцев избрано 7 акимов. Из избранных 65 акимов – 56 госслужащие, в том числе 46 акимов избраны повторно в свой избирательный округ. 3 являются акимами других сельских округов, двое – представители коммерческих структур, 4 – работники бюджетных организаций. Один аким временно не работал. Из всех избранных акимов – 8 женщин», – сообщил Александр Малашко.

Среди избранных акимов в основном преподаватели, экономисты, юристы, инженеры, сельхозработники. Средний возраст – 47,4 года (самому молодому – 28 лет, самому возрастному – 62 года).

Кызылординская область

В Приаралье, несмотря на 43-градусную жару и сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, выборы сельских акимов прошли при высокой явке избирателей, подтвердив важность политического события для жителей сельских округов. В целом явка составила 83,58% – 54 избирательных участка посетило 30 149 кызылординцев, которые и предопределили судьбу 122 кандидатов, претендующих на 40 вакантных акимовских кресел.

Традиционно в области в выборах победила партия власти – от «Nur Otan» сито отбора прошли сразу 30 человек. От НДПП «Ауыл» и ПП «ADAL» акимами стали по 2 кандидата, еще в одном сельском округе поддержали представителя Народной партии Казахстана. В то же время из самой многочисленной группы претендентов – 75 самовыдвиженцев – были избраны только 5 человек.

По оценкам экспертов, выборы в регионе прошли прозрачно и в полном соответствии с законом. На избирательных участках присутствовало свыше 600 наблюдателей. Каких-либо нарушений в день голосования не зафиксировано.

Мангистауская область

В Мангистауской области на выборах акимов сел и сельских округов из 14 144 избирателей проголосовали 11 650 человек. Явка составила 82,4%.

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Мангистауской областной избирательной комиссии Аскар Рзаханов.

Согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан» в 20.00 по местному времени закончили работу 14 избирательных участков в 10 избирательных округах.

В избирательные бюллетени были внесены 25 кандидатов, из которых жители области выбрали 10 акимов.

Средний возраст новых акимов составляет 41,5 года. Самому молодому – 26, а самому возрастному – 60 лет. Из 10 избранных акимов все являются государственными служащими. Два акима избраны повторно в конкретном сельском округе.

«Главной особенностью прошедших выборов стало то, что в бюллетенях голосования присутствовала графа «против всех кандидатов». Среди принявших участие в голосовании избирателей против всех проголосовало 279 человек. Обращений, жалоб в избирательную комиссию после голосования не последовало», – подытожил Аскар Рзаханов.

Павлодарская область

Общая явка на выборах сельских акимов по региону составила 76,9%. Активнее всего в кампании участвовали жители Теренколя, Успенского, Актогайского, Щербактинского районов, Экибастуза и Аксу, где явка превысила 90%.

В двух сельских округах – Актогайском одноименного района и Железнодорожном сельской зоны Экибастуза – своим правом воспользовались все избиратели. Меньше всего голосующих на участки пришли в Кенжекольском сельском округе Павлодара, где зарегистрирована явка всего в 24,3%.

Во всех 42 сельских округах и двух селах Прииртышья выборы акимов признаны состоявшимися.

Как рассказала председатель областной территориальной избирательной комиссии Гульнар Аманжолова, из 44 победивших кандидатов 7 – женщины. Средний возраст – 48 лет (самому молодому акиму 33 года, самому возрастному – 61). Из вновь избранных акимов 38 живут в том же округе, где за них голосовали, остальные шесть – в районах.

Из победивших на выборах кандидатов 34 выдвигались партией «Nur Otan», двое – партией «Ауыл», по одному от «Ак жол» и «ADAL». Шесть избранных акимов – самовыдвиженцы.

«Из 44 избранных акимов 34 – госслужащие, при этом 29 из них займут должность акима сельского округа повторно, и один ранее руководил другим сельским округом. Также среди победителей шесть представителей коммерческих структур, два работника бюджетных организаций, двое временно неработающих. Если анализировать по профессиям, то 15% – экономисты, 18% – юристы, 43% – преподаватели, 9% – инженеры, 6,8% – сельхозработники, 2,3% – представители других специальностей. Есть среди избранных акимов один врач и один политолог», – рассказала Гульнар Аманжолова.

Северо-Казахстанская область

В Северо-Казахстанской области выбрали акимов в 71 избирательном округе.

Свои кандидатуры выдвинули 214 североказахстанцев. Из них 68 представляли политические партии: «Nur Otan» – 57, НДПП «Ауыл» – 3, ДПК «Ак жол» – 2, ПП «АDAL» – 2, НПК – 4, еще 146 кандидатов – самовыдвиженцы.

Из 71 акима, которых выбрали в минувшее воскресенье, 57 являются государственными служащими. В том числе 42 акима избраны повторно в своем сельском округе.

19 вновь избранных акимов (26,8%) – женщины. Средний возраст победивших – 45 лет, при этом самому молодому – 30 лет (Фарида Жолдаспаева, Киялинский сельский округ Аккайынского района), самому возрастному – 62 года (Аяс Дауренбеков, Березовский сельский округ Кызылжарского района).

Наибольшее количество голосов (98%) набрал Канат Иманжанов в Интернациональном сельском округе Тимирязевского района. А наименьший разрыв в голосах избирателей – 52,1% и 44,5% – соответственно зарегистрирован между кандидатами Анаргуль Бакеевой и Алмагуль Рамазановой в Ленинском сельском округе Мамлютского района.

Туркестанская область

В Туркестанской области 25 июля выбирали 60 сельских акимов из 166 кандидатов. В списки избирателей по избирательным округам были включены 265 146 граждан, из них приняло участие в голосовании – 209 227. Таким образом, явка составила 79%.

Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Алибек Умралиев, из избранных сельских акимов 16 – государственные служащие. Переизбранные в сельских округах – 17 человек, акимы других сельских округов – 6, представители коммерческой сферы – 4, работники бюджетных учреждений – 8 плюс один временно неработающий. Средний возраст – 46,7.

По информации областного избиркома, 43 избранных сельских акима представлены политическими партиями: от партии «Nur Otan» – 41, от НДП «Ауыл» – 1, от политической партии «ADAL» – 1. Еще 17 победителей – самовыдвиженцы.

«Повторный подсчет избирательных бюллетеней на избирательных участках не проводился. Жалоб в суды, вышестоящую комиссию о действиях избирательных комиссий не поступало», – рассказал Алибек Умралиев.