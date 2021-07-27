Работники «Озенэнергосервиса» требуют повышения зарплаты, угрожая отключить электричество в Жанаозене

В интерете появилось видеообращение сотрудников предприятия «Озенэнергосервис» из Жанаозена. На нем протестующие требуют двукратного увеличения заработной платы, угрожая отключением электричества в городе, если их требования не будут исполнены, сообщает издание «Лада» .

«Мы требуем повышение ежемесячной заработной платы в два раза, начисления отпускных в размере двух окладов, выплату тринадцатой зарплаты, своевременные выплаты пенсионных отчислений и ежегодные премии в профессиональный праздник энергетиков. В противном случае, мы будем вынуждены отключить электричество в городе Жанаозен», − цитирует КазТАГ работников компании «Озенэнергосервис», записавших видеообращение.

По их словам, эти меры вынужденные и не коснутся работы поликлиник и родильного дома.

«Обращаемся к жителям Жанаозена: если в городе не будет света, просим отнестись с пониманием. Наши требования уместные», − заявили протестующие.