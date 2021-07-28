МВФ повысил прогноз роста экономики для развитых стран и снизил для развивающихся

Международный валютный фонд сохранил свой прогноз по росту мировой экономики на уровне 6% на 2021 год, улучшив прогноз для США и других преуспевающих стран, но снизив для развивающихся государств, которые борются с резким ростом случаев заражения дельта-штаммом COVID-19, сообщает Reuters .

МВФ в обновленном прогнозе повысил прогноз роста на 2021 год для развитых стран (на 0,5% до 5,3%) и понизил — для развивающихся (на 0,4% до 6,3%)

«Около 40% жителей стран с развитой экономикой были полностью вакцинированы по сравнению с 11% в странах с формирующимся рынком и незначительной долей в развивающихся странах с низкими доходами», − заявила на пресс-конференции главный экономист МВФ Гита Гопинатх.

Уверенное восстановление экономики невозможно, пока значительная доля населения не привита, что оставляет вирусу высокие шансы новых мутаций, цитирует МВФ издание The Bell. Новые волны уже замедлили восстановительный рост в Индии и Великобритании, новые локдауны вводились в Китае и Австралии.

Один из главных рисков — неравная доступность вакцинации в разных странах. Развивающиеся страны могут столкнуться с двойным ударом, если новые штаммы ухудшат эпидемическую ситуацию, а переход западных центробанков к ужесточению денежно-кредитной политики затруднит для них получение внешнего финансирования, а также увеличит отток капитала. Это может значительно замедлить их восстановление и потянуть мировой ВВП ниже нынешнего базового прогноза (рост на 6% в 2021 году).