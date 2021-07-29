В Казахстане снова доступен Linkedin

Министерство информации и общественного развития в четверг сообщило о возобновлении в Казахстане доступа к интернет-ресурсу «Linkedin». К этому привели переговоры, в результате которых сайт удалил противоправный контент.

«Администрацией «Linkedin» рассмотрено ранее направленное МИОР уведомление о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в материалах, размещенных на площадке «Linkedin». Представители «Linkedin» требования казахстанской стороны признали обоснованными и удалили противоправный контент с интернет-ресурса», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате, в министерстве приняли решение восстановить доступ к linkedin.com для казахстанских пользователей.

Напомним, 27 июля Казахстан заблокировал доступ к социальной сети Linkedin. Причиной, согласно пресс-релизу Министерства информации и общественного развития, стала реклама интернет-казино и создание фейковых аккаунтов от имени реальных людей на платформе.