В МИОР сообщили, что ресурс устранил противоправный контент
В Казахстане снова доступен Linkedin

Тамара Вааль, Vласть

Министерство информации и общественного развития в четверг сообщило о возобновлении в Казахстане доступа к интернет-ресурсу «Linkedin». К этому привели переговоры, в результате которых сайт удалил противоправный контент.

«Администрацией «Linkedin» рассмотрено ранее направленное МИОР уведомление о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в материалах, размещенных на площадке «Linkedin». Представители «Linkedin» требования казахстанской стороны признали обоснованными и удалили противоправный контент с интернет-ресурса», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате, в министерстве приняли решение восстановить доступ к linkedin.com для казахстанских пользователей.
Напомним, 27 июля Казахстан заблокировал доступ к социальной сети Linkedin. Причиной, согласно пресс-релизу Министерства информации и общественного развития, стала реклама интернет-казино и создание фейковых аккаунтов от имени реальных людей на платформе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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