Блогер Гусейн Гасанов устроил фан-встречу в Алматы, несмотря на запрет санврача

Известный российский видеоблогер Гусейн Гасанов анонсировал встречу для фанатов возле КБТУ в Алматы, несмотря на нахождение города в красной зоне по заболеваемости коронавирусом и запрет главного санитарного врача на проведение массовых мероприятий. На площади Астана собралось большое количество людей. В Департаменте полиции Алматы сообщили, что мероприятие не состоялось из-за «незамедлительного реагирования полиции».

«Департаментом полиции города Алматы при мониторинге соцсетей была выявлена информация о том, что известный российский блогер проводит встречу со своими подписчиками по адресу: ул. Толе би, 59, за зданием КБТУ с северной стороны. Незамедлительно отреагировало управление полиции Алмалинского района, встреча не состоялась. Напоминаем что город Алматы находится в красной зоне и скопление большого количества людей запрещено», — сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

28 июля в Департаменте санитарно-эпидемиологического сообщали, что в отношении российского блогера Гасанова, имеющего в Instagram более 17 млн подписчиков, будет проведена проверка — накануне он был замечен мониторинговой группой на вечеринке в одном из ресторанов Алматы.

«Город Алматы находится в красной зоне. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Вводимые ограничения на работу организаций и заведений принимаются исходя из эпидемиологической ситуации, и исполнять их неукоснительно должны все без исключения. По поводу вечеринки с участием популярного российского блогера Гусейна Гасанова, Департамент проведет соответствующую проверку. По результатам будет принято решение о привлечении к ответственности указанных лиц и организаторов мероприятия», — рассказали в полиции.