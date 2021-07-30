В Казахстане число получивших первую дозу вакцины от коронавируса достигло 5,3 млн.

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 322 тыс. человек – 27,7% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 632 тыс. человек – 19,2% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 46 тысяч человек – столько же, сколько и днем ранее.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 708,1 тыс. человек (35% населения). Далее следуют Туркестанская область – 569,4 тыс. (27,5%), Алматинская область – 541,2 тыс. (26%), Восточно-Казахстанская область – 421,1 тыс. (30,6%), Карагандинская область – 380,8 тыс. (27,7%), Шымкент – 362,2 тыс. (32,6%), столица – 335,4 тыс. (27,7%), Жамбылская область – 282,6 тыс. (24,2%), Костанайская область – 240,9 тыс. (27,7%), Кызылординская область – 227 тыс. (27,5%), Актюбинская область – 224,2 тыс. (24,1%), Павлодарская область – 219 тыс. (28,7%), Акмолинская область – 212,8 тыс. человек (28,2%), Северо-Казахстанская область – 194,2 тыс. (35,1%), Западно-Казахстанская область – 162,2 тыс. (24,2%), Атырауская область – 140,4 тыс. (20,8%) и Мангистауская область – 100,5 тыс. (13,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.