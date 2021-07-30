Касымов покинул пост начальника Службы госохраны

"Президент страны освободил Калмуханбета Касымова от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан согласно его заявлению об отставке и уходе с государственной службы", - написал Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев "выразил благодарность Касымову за его многолетнюю деятельность в правоохранительных органах и в качестве главы Службы государственной охраны".

При этом обязанности начальника службы временно возложены на Ермека Сагимбаева, замначальника Службы госохраны, который до июля также возглавлял Службу охраны президента Казахстана.

64-летний Калмуханбет Касымов работал в правоохранительных органах с 1979 года. В 2011-2019 годах был министром внутренних дел, в 2019-2020 годах работал помощником президента - секретарем Совета безопасности Казахстана. С января 2020 года был начальником службы госохраны.