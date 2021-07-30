Ее создатели представили первые рекомендации по реформированию избирательной системы страны
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В Казахстане запустили платформу для разработки политреформ Erkin Qazaqstan
Фото Жанары Каримовой

Платформа по разработке и продвижению политических реформ Erkin Qazaqstan подготовила концептуальный документ, где представила свои рекомендации по изменению политсистемы страны. Автором платформы выступил политолог Димаш Альжанов.

Причиной, по которой авторы сочли необходимым политические реформы избирательной системы, стали систематические нарушения избирательных свобод и фальсификации во время выборов в Казахстане. Они пишут о том, что к началу 2010-х годов политическая оппозиция президенту Назарбаеву в стране была фактически запрещена, а все видные критики властей оказались в тюрьмах или вынуждены были эмигрировать.

Платформа, в частности, предлагает провести конституционную реформу, которая позволит перейти к парламентской системе правления в Казахстане. Erkin Qazaqstan рекомендует упразднить сенат и увеличить число депутатов мажилиса, называя однопалатный парламент более эффективным.

Парламент предлагается избирать по партспискам, избирательный порог снизить до 3%. Маслихаты при этом должны избираться в одномандатных округах, говорится в рекомендациях платформы Erkin Qazaqstan.

В документе также есть рекомендация по снижению регистрационных требований для создания политических партий до 3 тысяч подписей и обеспечить беспартийным гражданам возможность баллотироваться через создания групп/блоков и выдвигать списки кандидатов.

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