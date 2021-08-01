В стационарах находится более 28,1 тыс. человек
104 человека скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки
Фото pm.kz

На 27 июля в Казахстане зафиксировано 275 новых случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 человек скончались от нее, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 61 168 случаев пневмонии, скончались за все время 3 724 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончался 91 человек, а всего – 5 957.

На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 98 931 человек (96 145 КВИ+ и 2 786 КВИ-), из них в стационарах – 28 162, на амбулаторном уровне – 70 769. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 1 652 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 417, на аппаратах ИВЛ – 187.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 641 547.

Свежее из этой рубрики
Все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса
Новости
Заболеваемость в Алматы незначительно превысила количество заражений в столице
Новости
Еще 49 тысяч человек получили в Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса за сутки
100 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки
Новости
Алматы и столица демонстрируют одинаковый прирост заболевших коронавирусом
Новости
Основательницы Feminita обратились к Токаеву с просьбой обеспечить безопасные условия для проведения фем-мероприятий
Просматриваемые
Новости
С 2 августа в столице, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде усилят ограничительные меры
Новости
Минобразования переведет школы на традиционный формат обучения только с разрешения МВК
Новости
В Мангистауской области на забастовку вышли работники аутсорсинговой компании «Каражанбасмуная»
Новости
Почти 7000 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Новости
Акимат Алматы оценил реконструкцию сквера возле КБТУ в 736,6 млн. тенге
Новости
В Казахстане установлен очередной рекорд заболеваемости коронавирусом