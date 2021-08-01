104 человека скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки

На 27 июля в Казахстане зафиксировано 275 новых случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 человек скончались от нее, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 61 168 случаев пневмонии, скончались за все время 3 724 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончался 91 человек, а всего – 5 957.

На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 98 931 человек (96 145 КВИ+ и 2 786 КВИ-), из них в стационарах – 28 162, на амбулаторном уровне – 70 769. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 1 652 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 417, на аппаратах ИВЛ – 187.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 641 547.