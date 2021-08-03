Первый замакима Атырауской области после суда над подчиненным подал в отставку, но ее не приняли

Первый заместитель акима Атырауской области Серик Айдарбеков после суда над подчиненным подал в отставку, но глава региона Махамбет Досмухамбетов ее не принял и ограничился строгим выговором, пишет «Ак жайык» .

В апреле суд признал бывшего руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Серика Камидоллу виновным по статье 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями), но освободил от уголовной ответственности «в связи с деятельным раскаянием». После этого первый замакима области Серик Айдарбеков подал в отставку, но аким региона Махамбет Досмухамбетов ее не принял.

«Действительно, согласно закону «О государственной службе» С. Айдарбеков в течение 10 дней после решения суда подал в отставку, но аким области ограничился дисциплинарным взысканием в виде строгого выговора», - сказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова.

Между тем бывший первый замакима области Нурлан Таубаев сейчас находится на скамье подсудимых по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Если суд вынесет обвинительный приговор, то Досмухамбетов должен будет подать в отставку – как и обещал.

Отметим, что это не единичный случай, когда отставку чиновника за коррупцию подчиненного не принимают. В феврале заместитель акима столицы Бахтияр Макен также подал в отставку, однако ему объявили только строгий выговор. В акимате это объяснили тем, что Макен, который курирует такие социально важные сферы, как образование, религия, молодежная политика, работа с социально уязвимыми слоями населения, с момента назначения заместителем акима проделал «колоссальную работу».