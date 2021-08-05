От коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане скончались 158 человек

На 3 августа в Казахстане зарегистрировано 379 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 33 летальных исхода, 153 человека выздоровели, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 62 151 случай пневмонии, летальных случаев – 3 814, выздоровели 55 114 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 125 человек, а всего – 6 402.

На 5 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 600 человек (104 377 КВИ+ и 3 223 КВИ-), из них в стационарах находятся 29 623 человека, на амбулаторном уровне – 77 977. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 1 832 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 417 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 202 пациента.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 672 895.