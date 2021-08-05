В Петропавловске задержаны двое подозреваемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей

Двое подозреваемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей задержаны в Петропавловске, сообщает Polisia.kz .

«4 августа около 22:00 сотрудниками криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель областного центра, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Мужчина водворен в изолятор временного содержания городского управления полиции. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 статьи 121 УК РК “Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней”», - говорится в сообщении.

По данным полиции, за последнюю неделю в Петропавловске было зарегистрировано два факта совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей в возрасте 9 и 13 лет.

3 августа был задержан ранее судимый житель областного центра и водворен в изолятор временного содержания за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. А 4 августа поступило сообщение о насильственных действиях сексуального характера в отношении другой малолетней девочки.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Расследование данных преступлений находится на особом контроле руководства департамента полиции Северо-Казахстанской области и областной прокуратуры. По каждому делу определен процессуальный прокурор», - отмечается в сообщении.