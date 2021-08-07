Акимат Туркестанской области заверил, что опасности для здоровья жителей Арыси нет

Сегодня ночью жителям микрорайона Наурыз в городе Арысь разрешили вернуться в свои дома. В пресс-службе акима Туркестанской области заверили, что опасности для здоровья и жизни жителей нет, передает «Казинформ» .

Напомним, накануне вечером на железнодорожной станции Арысь произошел пожар в контейнере грузового поезда, где находилось ядовитое вещество «желтый фосфор». Данный поезд направлялся из Жамбылской области в Россию. Силами АО НК «КТЖ» вагоны были отцеплены и отбуксированы в безопасное место. Представителями местного акимата из близлежащего микрорайона Наурыз эвакуировали 1 700 человек. Из них 1050 человек были размещены в домах родственников, 650 человек – во временно открытых эвакуационных пунктах.

Пожар был полностью потушен в 21:55. После этого санитарно-эпидемиологической службой были взяты пробы воздуха.

«Жители могут возвращаться домой. Опасности для здоровья и жизни нет», - заверили в акимате.