Это худший результат в истории
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Казахстан завершил Олимпиаду в Токио на 83-м месте в медальном зачете
Скриншот трансляции открытия Олимпийских игр

Казахстан завершил Олимпийские игры с худшим результатом за все время участия в Олимпиадах. Сборная страны завоевала восемь бронзовых наград и ни одной золотой и серебряной.

Медали Казахстану принесли тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон, каратисты София Берульцева и Дархан Асадилов, боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, дзюдоист Елдос Сметов и борец Нурислам Санаев.

Впервые в истории участия Казахстана в Олимпийских играх – с 1996 года – спортсмены сборной не завоевали никаких других наград, кроме бронзовых. До этого казахстанские олимпийцы завоевывали от одной (Афины, 2004) до трех золотых медалей на Играх.

На последних Играх в Рио-де-Жанейро казахстанская сборная взяла 18 медалей – 3 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых.

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