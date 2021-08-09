За организацию тоя уволен глава управления земельных отношений Карагандинской области

Руководитель управления земельных отношений акимата Карагандинской области Калел Максутов уволен за грубое нарушение карантина. Как сообщили в понедельник в пресс-службе акимата, чиновник организовал той.

«С сегодняшнего дня руководитель управления земельных отношений Максутов Калел Мукатаевич в связи с грубейшим нарушением карантина – организации свадебных мероприятий в разгар пандемии – уволен с занимаемой должности. Предупреждаю еще раз: наказание за подобные проступки будет очень жестким. Здесь нарушены все нормы служебной этики государственного служащего. Не обесценивайте большую работу, которая проводится в области по противодействию коронавирусной инфекции. Не заставляйте наших жителей разочаровываться. Невзирая на статус или место работы, будете нести ответственность», - заявил аким области Женис Касымбек в ходе аппаратного совещания.

Ранее департамент полиции региона сообщал, что 7 августа в службу «109» поступило сообщение о проведении массового мероприятия в одном из ресторанов города. Прибывшая на место мобильная группа из состава сотрудников полиции, представителей санэпидемстанции и акимата Караганды подтвердила данный факт.

«Сотрудниками полиции установлено, что в малом зале ресторана проводилось мероприятие «Сундет той», организованный по заказу 38-летнего мужчины. На нем присутствовало 40 человек. А в большом зале шел той, организатором которого являлся 57-летний житель города. В нем присутствовало около 350 человек», - рассказали в департаменте полиции.

57-летним жителем города оказался Калел Максутов.

По факту нарушения карантинного режима сотрудниками СЭС оформлен акт. Как подчеркнули в пресс-службе акимата, будут оштрафованы владелец заведения и организаторы мероприятий.

Здесь напомнили, что Карагандинская область находится в «темно-красной» зоне. В регионе ежедневно регистрируют до тысячи новых случаев заражения Covid-19, в связи с чем постановлением главного санитарного врача в регионе усилены ограничения.