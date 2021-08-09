Все участники тоя будут оштрафованы
За организацию тоя уволен глава управления земельных отношений Карагандинской области

Тамара Вааль, Vласть

Руководитель управления земельных отношений акимата Карагандинской области Калел Максутов уволен за грубое нарушение карантина. Как сообщили в понедельник в пресс-службе акимата, чиновник организовал той.

«С сегодняшнего дня руководитель управления земельных отношений Максутов Калел Мукатаевич в связи с грубейшим нарушением карантина – организации свадебных мероприятий в разгар пандемии – уволен с занимаемой должности. Предупреждаю еще раз: наказание за подобные проступки будет очень жестким. Здесь нарушены все нормы служебной этики государственного служащего. Не обесценивайте большую работу, которая проводится в области по противодействию коронавирусной инфекции. Не заставляйте наших жителей разочаровываться. Невзирая на статус или место работы, будете нести ответственность», - заявил аким области Женис Касымбек в ходе аппаратного совещания.

Ранее департамент полиции региона сообщал, что 7 августа в службу «109» поступило сообщение о проведении массового мероприятия в одном из ресторанов города. Прибывшая на место мобильная группа из состава сотрудников полиции, представителей санэпидемстанции и акимата Караганды подтвердила данный факт.

«Сотрудниками полиции установлено, что в малом зале ресторана проводилось мероприятие «Сундет той», организованный по заказу 38-летнего мужчины. На нем присутствовало 40 человек. А в большом зале шел той, организатором которого являлся 57-летний житель города. В нем присутствовало около 350 человек», - рассказали в департаменте полиции.

57-летним жителем города оказался Калел Максутов.

По факту нарушения карантинного режима сотрудниками СЭС оформлен акт. Как подчеркнули в пресс-службе акимата, будут оштрафованы владелец заведения и организаторы мероприятий.

Здесь напомнили, что Карагандинская область находится в «темно-красной» зоне. В регионе ежедневно регистрируют до тысячи новых случаев заражения Covid-19, в связи с чем постановлением главного санитарного врача в регионе усилены ограничения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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