Полиция Алматы начала расследование по факту нарушения карантина казахстанскими звездами, которые приняли участие в открытии Black Star Burger Kazakhstan 8 августа в отеле Royal Tulip.

«Сегодня меня начали отмечать под новостями о том, что 8 августа в отеле Роял Тулип прошло мероприятие, нарушающее карантинные ограничения - локдаун выходного дня. На мероприятии были казахстанские "звёзды", блогеры, включая Мейржана Туребаева, про которого я позавчера писал пост. Граждане возмущены, уже давно в народе говорят о том, что наши "звезды" много себе позволяют. Как оказалось, не зря. Мы уже начали расследование случившегося», - написал в Instagram заместитель начальник департамента полиции города Рустам Абдрахманов.

Он призвал казахстанцев соблюдать карантинные ограничения.

Напомним, что город находится в «темно-красной» зоне и действует локдаун выходного дня. При этом, как пишут СМИ, на открытии Black Star Burger Kazakhstan присутствовали казахстанские режиссеры, певцы, продюсеры, актрисы, ведущие и шоумены.