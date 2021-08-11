Инфляция в Казахстане достигла в июле максимального с 2017 года значения

Инфляция в Казахстане продолжает расти и по итогам семи месяцев составила 8,4%. Об этом в среду в ходе заседания правительства сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«Инфляция в Казахстане после резкого повышения в июне до 7,9% продолжила расти и достигла в июле 8,4% – максимального значения с 2017 года», - сказал Досаев.

Он отметил, что ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, сохраняющегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах – основных торговых партнерах, особенно в России.

В частности, больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему приходится на продовольственную инфляцию, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле из-за «несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей». Дополнительное давление продолжает оказывать удорожание мяса и растительного масла. Говоря о непродовольственной инфляции, глава Нацбанка отметил, что она выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ. Инфляция платных услуг ускорилась с 5,6% до 6,1% на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги и удорожания отдельных рыночных услуг.

«С учетом произошедшего значительного скачка цен на продукты питания, ГСМ, роста цен на электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий, по предварительным оценкам Национального банка, инфляция к концу 2021 года ожидается в коридоре 6-7%», - сказал Досаев.

Вместе с тем обновленные прогнозы планируется представить в августе – сентябре.