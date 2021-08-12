Основатель группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» подозревается в мошенничестве

Владельца контрольного пакета акций и председатель совета директоров группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» Анатолия Балушкина подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина по статье 190 часть 4 Уголовного кодекса РК (мошенничество)», - говорится в сообщении.

В настоящее время судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, так как Балушкин объявлен в розыск.

«Иная информация в интересах следствия не разглашается», - отметили в АФМ.

В понедельник, 9 августа, стало известно, что Анатолий Балушкин объявлен в розыск департаментом государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.

В прошлом году министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет в размере $405 млн. В МИИР заявили, что компания не выполнила своих обязательств по модернизации производства. После судебных разбирательств зарубежные партнеры Lada и Kia прекратили сборку своих автомобилей на предприятии «Азия Авто».