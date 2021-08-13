ВОЗ создает новую группу для исследования происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов для исследования происхождения COVID-19, пишет «Коммерсантъ» . Как заявили в организации, цель исследования — не допустить других пандемий в будущем.

«Поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанием пальцем или политическим подсчетом очков. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, это послужит примером для установления истоков будущих распространений от животного к человеку», - говорится в заявлении ВОЗ.

Новая международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов будет отвечать за разработку «глобальной структуры для систематического изучения появления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом» и способствовать быстрому проведению рекомендованных исследований по мартовскому отчету ВОЗ. Напомним, в марте всемирная организация заявила, что не смогла установить источник появления коронавируса после поездки в Ухань. Эксперты назвали маловероятной версию его лабораторного происхождения. Однако, как отметили в ВОЗ, исследование, опубликованное в марте, не позволяет опровергнуть гипотезы появления коронавируса: «Для рассмотрения "гипотезы про лабораторию" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ».

Всемирная организация призвала правительства к сотрудничеству, чтобы быстрее установить происхождение коронавируса и разработать общую базу новых патогенов с пандемическим потенциалом. Китай от сотрудничества отказался еще в июне, когда ВОЗ объявила о подготовке ко второму этапу исследования: Пекин считает формулировки плана расследования неуважительными к науке и здравому смыслу.

У нас выходила статья, в которой рассказывалось о том, как в научной среде заговорили о новой версии пандемии COVID-19