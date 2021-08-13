На юге и востоке Казахстана в выходные температура воздуха понизится

14-16 августа на юге и востоке Казахстана понизится температура воздуха, на севере – повысится, а на западе республики сохранится 40-градусная жара, сообщает «Казгидромет».

«Обширный антициклон, подпитываемый прохладным атлантическим воздухом, продолжит смещаться через территорию Казахстана, и вызовет понижение температуры теперь уже в южных, юго-восточных и восточных регионах», - сообщают синоптики.

На юге столбики днем температура понизится до +22+30 градусов, на юго-востоке – до +17+25, на востоке – до +15+25 градусов. На севере республики температура повысится до +23+28 градусов. А на западную половину Казахстана по-прежнему будут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, сохраняя погоду без осадков, и основной фон температуры +32+40 градусов.