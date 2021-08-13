Затем НОК начнет подготовку к Олимпиаде в Париже
Итоги выступления Казахстана на Олимпиаде в Токио подведут только к концу сентября
СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Тамара Вааль, Vласть

Национальный Олимпийский комитет, министерство культуры и спорта, а также спортивные федерации подведут итоги выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио только в конце сентября. Об этом в пятницу в ходе брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

«В ближайшие недели Национальным олимпийским комитетом совместно с республиканскими федерациями и министерством культуры и спорта будет проведена работа по анализу результата выступления и подготовки национальных сборных команд Республики Казахстан на Олимпийских играх», - сообщил Крюков.

По его словам, до 10 сентября спортивные федерации должны будут предоставить детальный отчет по участию в Олимпийских играх с предложениями и анализом причин удачного или неудачного выступления. А окончательные итоги выступления отечественной сборной будут подведены к концу сентября.

«После этого начнется уже другая работа, над ошибками, и подготовка к следующему олимпийскому циклу», - отметил Крюков.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Токио у Казахстана была «сбалансированная и хорошая команда».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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