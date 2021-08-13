Основная проблема – в отсутствии кадров и инфраструктуры
В Минкультуры и спорта назвали причины, повлиявшие на выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде
фото с сайта olympic.kz

Тамара Вааль, Vласть

Основными причинами, которые повлияли на исход выступления сборной Казахстана в Токио, является отсутствие массового спорта и качественных тренеров, а также слабое развитие инфраструктуры. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.

«Причинами во многом явились слабое и недостаточное развитие массового и, в первую очередь, детско-юношеского спорта в нашей стране. А это основа пирамиды, на вершине которой находится спорт высших достижений», - сказал Кожагапанов.

Слабое и недостаточное развитие инфраструктуры спорта, по его словам, также влияет на процесс подготовки спортсменов и развитие массового спорта в Казахстане. Кроме того, в стране недостаточно развита тренерская и преподавательская база и медицина спортивного направления.

«Все эти факторы тоже, безусловно, оказали свое влияние на итоги Олимпиады», - отметил вице-министр.

По его убеждению, чтобы завоевывать медали, Казахстану нужно довести показатель массового спорта до уровня Финляндии, США и Канады. Этим министерство обещает заняться.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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