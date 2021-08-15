Президент Афганистана покинул страну

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, заявил агентству Reuters высокопоставленный чиновник МВД. Ранее о том, что Гани вылетел в Таджикистан сообщило местное издание «Азия плюс».

По его данным, Гани ждет вылета в третью страну. Афганистан также покинул вице-президент Амруллах Салех.

Глава Высшего национального совета по примирению Абдулла Абдулла, выступая с телеобращением, назвал Гани «бывшим президентом», подтвердив, что тот покинул страну.

По данным РИА «Новости», управление Афганистаном будет временно передано совету, в который вошли, в частности, Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай, который ранее в воскресенье призывал власти к переговорам с талибами и заявил, что не намерен покидать страну.

В эти минуты бойцы движения «Талибан» занимают весь Кабул, город им переходит без боев.

CNN также называет хаосом происходящее в аэропорту Кабула, где множество иностранцев пытаются в спешке покинуть Афганистан. В аэропорт эвакуированы посольства США и Германии, несколько стран начали операции по эвакуации всех своих дипломатом из Афганистана.