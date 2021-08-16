Новый отбор в президентский кадровый резерв начнется 1 сентября

С 1 сентября в Казахстане начнется прием документов в президентский кадровый резерв, сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова. Отбор продлится месяц.

«Учитывая положительный опыт предыдущего отбора в резерв, руководством страны было принято решение продолжить работу по отбору в резерв уже на системной основе. Так, в соответствии с поручением главы государства, Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при президенте утвержден порядок отбора в резерв и план его проведения, в соответствии с которыми мы начинаем отбор в резерв с 1-го сентября текущего года. По итогам будет отобрано 50 резервистов для государственного сектора», - цитирует Жаилганову «Казинформ».

По словам Жаилгановой, в ходе отбора будут оцениваться способности кандидатов работать со сложной текстовой и числовой информацией, решения реальных проблем, составленных в виде ситуационных задач, а также их стратегическое мышление, проактивность, управление деятельностью, командное лидерство, убедительность.

«Окончательное решение по зачислению в резерв будет приниматься Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при президенте», - добавила глава ведомства.

Она напомнила, что назначение из президентского резерва предусматривается на политические государственные должности, административные государственные должности корпуса «А» и руководящие должности корпуса «Б». Срок пребывания в резерве составляет 3 года.

«Здесь хотелось бы акцентировать внимание на том, что назначения могут осуществляться как из числа лиц, зачисленных в резерв, так и из числа иных лиц в соответствии с действующим законодательством», - сказала она.

Генеральный директор АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» Кенжебек Санабаев отметил, что в целях контроля на соблюдение требований будет применяться система прокторинга, которая в свою очередь будет отслеживать соблюдение требований к тестированию кандидатам. Также дополнительный контроль будет вестись специально выделенными людьми, прокторами.

Санабаев также сообщил, что для регистрации кандидатов разработан специальный портал, который будет доступен с завтрашнего дня. На портале кандидаты смогут ознакомиться с критериями, этапами и сроками отбора, там же будут опубликованы результаты. В текущем году для регистрации кандидатам нужно иметь не только электронную почту, а также электронную цифровую подпись.

Напомним, в прошлом году в президентский молодежный кадровый резерв отобрали 300 человек, из них, по словам ректора Академии государственного управления при Президенте РК Ерлана Абила трудоустроены184 резервиста.

«Остальные работают в сфере бизнеса, в квазигосударственном секторе, занимают те позиции, которые были до поступления в резерв. Данная работа продолжается. Те люди, которые были зачислены в резерв в 2019 году, срок нахождения в резерве определен, как 5 лет», - добавил он.