Более 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

Алматы и Карагандинская область остаются лидерами прироста – 1 517 и 1 101 случай соответственно. В столице – 632 случая, в Атырауской области – 562, в Шымкенте – 450, в Алматинской области – 383, :zap: в Павлодарской области – 330, в Актюбинской области – 300, в Акмолинской области – 285, в Костанайской области – 273, в Восточно-Казахстанской области – 256, в Жамбылской области – 171, в Северо-Казахстанской области – 161, в Мангистауской области – 152, в Кызылординской области – 148, в Туркестанской области – 83, в Западно-Казахстанской области – 65.

Всего в стране подтверждено 701 345 случаев КВИ.

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