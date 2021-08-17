ВОЗ просит у мирового сообщества $7,7 млрд на борьбу со штаммом «Дельта»

Всемирная организация здравоохранения обратилась к мировому сообществу с просьбой выделить $7,7 млрд на борьбу с распространением опасных вариантов коронавируса, в том числе и со штаммом «Дельта», пишет «Коммерсантъ» .

Как пояснил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эти средства, которые планируется направить на финансирование международной программы ACT-Accelerator, нужны для того, чтобы отреагировать на рост распространения варианта «Дельта» и добиваться прекращения пандемии в мире. Гебрейесус отметил, что если «изыскать эти средства сейчас и остановить распространение дельта-штамма в наиболее уязвимых странах» не получится, то в следующем году сообществу «придется заплатить».

По данным ВОЗ, что сейчас мир находится в острой фазе пандемии коронавируса, ситуация усугубляется тем, что во многих странах низкий уровень вакцинации. В итоге «мир остается уязвимым к новым вариантам» коронавируса, которые могут быть более опасны ныне существующих.

ACT-Accelerator – это международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19», было запущено в апреле прошлого года Всемирной организацией здравоохранения, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Речь идет о «глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19».