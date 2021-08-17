Казахстан и Южная Корея увеличат несырьевой товарооборот и диверсифицируют его в постпандемический период

Казахстан и Южная Корея договорились увеличить несырьевой товарооборот и диверсифицировать его в постпандемический период. Об этом, как говорится на сайте Акорды, сообщил Касым-Жомарт Токаев на брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров с президентом Республики Корея

«Корея – один из стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии. Наши связи в различных сферах развиваются очень динамично. Состоявшиеся сегодня в атмосфере взаимного доверия и поддержки переговоры призваны вывести наши отношения на более высокий уровень. Мы определили новые направления взаимодействия», - сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что «Казахстан придает большое значение всестороннему развитию связей с Кореей», «высоко ценит взаимовыгодное партнерство и заинтересован в придании нового импульса нашему сотрудничеству».

«Принятое сегодня совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве – яркое тому подтверждение. Уверен, что этот документ позволит расширить казахско-корейское взаимодействие и выведет наши отношения на новый уровень. Ядро двусторонних связей – торгово-экономическое сотрудничество. Корея – развитое государство, обладающее высокими технологиями и инновационной промышленностью. Казахстан – страна со стабильным экономическим ростом и благоприятным инвестиционным климатом. «Страна утренней свежести» уже сейчас занимает второе место среди наших торговых партнеров в Азии. Кроме того, Корея входит в топ-10 крупнейших инвесторов страны», - сказал Токаев.

По его словам, за последние 15 лет Корея инвестировала в экономику Казахстана более $6 млрд, наши ведущие инвесторы – концерны Samsung, Hyundai и Lotte Group. А по итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг $5,9 млрд. Казахстан ставит цель – «значительно увеличить этот показатель».

«Сегодня мы договорились увеличить несырьевой товарооборот и диверсифицировать его в постпандемический период. Также мы договорились активизировать программу «Свежий ветер». Это позволит создать благоприятные условия для новых инвестиций и высоких технологий.

Мы рассматриваем возможности совместной реализации масштабных проектов различной направленности. Большие перспективы имеют тяжелая промышленность и машиностроение, горнодобывающая отрасль и геологоразведка, альтернативная энергетика. В Казахстане высокий спрос на инновационные производства. Особое внимание мы уделяем проектам в сферах коммуникаций, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики», - заявил глава государства.

С целью активизации двустороннего взаимодействия принято решение об открытии генерального консульства Казахстана в Пусане.

«Это откроет новые возможности для укрепления нашего стратегического партнерства. В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. В этой связи мы отметили важность усиления культурно-гуманитарных связей и проведения конкретных мероприятий», - подчеркнул Токаев.