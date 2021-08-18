Локдаун выходного дня в регионах Казахстана, находящихся в «красной» зоне, будет сохранен

Министерство здравоохранения Казахстана предложило сохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах, чтобы обеспечить дальнейшую стабилизацию эпидситуации. Как отметил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, постепенную эпидситуация в стране стабилизируется.

«На протяжении последних трех недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, за неделю в среднем регистрируется около 53 тыс. случаев.

С 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в РК снизился на 14% с 1,11 до 0,97», - сказал Цой.

По информации Минздрава, занятость инфекционных коек по стране составляет 53%, реанимационных коек – 47%. При этом высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области – 69%, Кызылординской области – 66%, Алматинской области – 64%.

«Удельный вес пациентов, поступивших в реанимацию в первые сутки, составил более 40% и связан с воздействием более агрессивного «Дельта» штамма, самолечением пациентов и их поздним обращением за медицинской помощью. В этой связи местным исполнительным органам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики заболеваний, предупреждения самолечения среди населения и своевременного обращения за медицинской помощью. Население прошу при первых признаках КВИ обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением», - отметил глава Минздрава.

В целях обеспечения дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в республике и недопущения роста заболеваемости и летальности от КВИ Минздрав предложил сохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах; усилить работу мониторинговых групп, увеличить охват вакцинацией подлежащего населения, усилить информационно-разъяснительную работу среди населения и с учетом обращений предпринимателей доработать критерии для «лидеро» проекта Ashyq.

Премьер-министр Аскар Мамин предложение главы Минздрава поддержал.

«Необходимо сохранить локдауны выходного дня в регионах, находящихся в «красной» зоне.

На сегодня зарегистрировано более 4 млн пользователей Ashyq, в проекте участвуют уже 111 тыс. субъектов бизнеса. Нужно продолжить работу с бизнесом и увеличивать рост участников проекта», - сказал он.

Он отметил, что хорошие темпы вакцинации в городах Алматы, Шымкент и в Туркестанской области. Вместе с тем, по его словам, «нужно значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях».

«В рамках подготовки к новому учебному году необходимо завершить вакцинацию учителей к 25 августа и усилить контроль за готовностью учебных заведений. Контроль соблюдения населением ограничительных мер должен быть продолжен, в регионах для этого увеличили количество мониторинговых групп, эффективность их деятельности должна быть усилена. Всем регионам и госорганам расширить информационную работу о необходимости вакцинации», - сказал Мамин.