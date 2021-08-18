На остальной территории республики будет без осадков
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Кратковременные дожди и град ожидаются на востоке и юго-востоке Казахстана
фото Жанары Каримовой

Кратковременные дожди и град ожидаются на востоке и юго-востоке Казахстана 19-21 августа, на остальной территории республики будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

«Под влиянием обширного антициклона практически на всей территории Казахстана ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке, с прохождением фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер», - говорится в прогнозе.

На севере днем будет +23+30 градусов, на юге и юго-востоке ожидается повышение температуры до +25+40 градусов, в центре и на востоке – до +17+35. На западе Казахстана сохранится жаркая погода, здесь ожидается +32+41.

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