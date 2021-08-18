Около 200 этнических казахов могут быть вывезены из Афганистана – МИД

В связи с обращением этнических казахов из Афганистана министерство иностранных дел РК прорабатывает возможность их возвращения в Казахстан. Как сообщил во вторник журналистам официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, имеются данные о 15 семьях, или около 200 человек.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил министерству иностранных дел оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении их на историческую родину. В свою очередь нами было дано соответствующее поручение посольству Казахстана в Кабуле взять данный вопрос на особый контроль», - сообщил Смадияров.

По данным министерства иностранных дел, на территории Афганистана проживает около 15 семей этнических казахов, или примерно 200 человек.

«Точнее мы не знаем. В отдаленных районах могут проживать и другие семьи, о которых мы не знаем, которые переехали туда в XIX веке. Но сообщения в СМИ о том, что 40-70 тысяч (этнических казахов проживает в Афганистане – V) – это не соответствует действительности», - подчеркнул он.

Он также уточнил, что ранее МИД заявлял об отсутствии граждан Казахстана на территории Афганистана, однако за последние 2-3 дня в посольство обратилась группа людей, которые предоставили соответствующие документы с подтверждением гражданства. Сегодня эти 25 человек доставлены в Алматы, в том числе, несколько дипломатов. Вместе с тем в посольстве РК в Афганистане продолжают работу 10 человек.

«Работают они в штатном режиме, их безопасность обеспечена», - заверил Смадияров.

Касательно рассылок в мессенджерах о планах привезти беженцев из Афганистана в Алматы или Шымкент, официальный представитель также заверил, что это не соответствует действительности.

«Просим перепроверять информацию у местных органов и МИД. Вопрос этот (принятия беженцев – V) не стоит. Если будет какой-то рейс, то только сотрудники ООН, которые работают в Афганистане, при их официальном обращении», - отметил он.