Страна поддерживает заявление Совбеза ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства
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Казахстан призвал обеспечить мирный транзит власти в Афганистане
ФОТО МИД РК

Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане и призвал все стороны обеспечить мирный транзит власти в этой стране. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РК.

«Наступает очередной решающий момент в истории этой страны. Многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом. Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации», - говорится в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что поддерживают заявление Совета Безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права.

«Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана», - считают в министерстве.

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