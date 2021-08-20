В Казахстане за сутки зарегистрировано более 7,3 тыс. случаев коронавируса

В Алматы зарегистрировано 1 555 новых случаев, в Карагандинской области прирост снизился до 954 случаев, в столице вырос до 918 случаев. В Шымкенте зарегистрировано 415 новых случаев заражения, в Атырауской области – 435, в Актюбинской области – 426, в Алматинской области – 400, в Павлодарской области – 351, в Акмолинской области – 287, в Жамбылской области – 265, в Костанайской области – 261, в Мангистауской области – 238, в Кызылординской области – 233, в Восточно-Казахстанской области – 203, в Западно-Казахстанской области – 135, в Северо-Казахстанской области – 171, в Туркестанской области – 101.

Всего в стране подтверждено 723 064 случая КВИ.