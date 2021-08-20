Заседание межправсовета пройдет в октябре
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В декабре в Алматы пройдет заседание Высшего совета ЕАЭС

Заседание высшего совета Евразийского экономического союза пройдет в декабре в Алматы. Об этом, как сообщает Sputnik Казахстан, заявил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

«Перед комиссией стоят очень большие задачи. И мы планируем реализовать их в установленном порядке, и будем докладывать межправсовету и высшему совету, которые состоятся в октябре и декабре текущего года. Высший совет в декабре планируется в Алматы», - сказал Мясникович в ходе брифинга по итогам межправсовета ЕАЭС.

Межправительственный совет стран ЕАЭС с участием премьер-министров состоялся в четверг и пятницу в Чолпон-Ате (Кыргызстан). По итогам мероприятия был принят ряд документов в сфере транспорта, тарифного регулирования, снятия торговых барьеров внутри Союза, цифровой трансформации и др.

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