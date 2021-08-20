Минздрав Казахстана пока не рассматривает вопрос вакцинации Pfizer кормящих матерей

Министерство здравоохранения Казахстана пока не рассматривает вопрос вакцинации кормящих матерей вакциной Pfizer, потому что пока на эту тему нет исследований. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил глава ведомства Алексей Цой.

«Мы сейчас аналогичные вопросы (по применению вакцины Pfizer для кормящих матерей – V) направили производителям. Сейчас мы пока предварительно сказали, что это дети от 12 лет и беременные, потому что это указано в действующих инструкциях, которые мы получаем», - сказал Цой.

При этом он отметил, что когда вакцина будет доставлена в Казахстан, к ней будет идти актуальная инструкция. И, возможно, к тому моменту показания к применению препарата расширятся и будут добавлены дополнительные группы населения.