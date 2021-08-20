Цой заявил, что ВОЗ не рекомендует это делать
Минздрав Казахстана так и не определился со сроками ревакцинации населения от коронавируса
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

В министерстве здравоохранения Казахстана продолжают ждать рекомендации от ученых по ревакцинации населения против коронавирусной инфекции, поэтому пока не готовы принять решение по данному поводу. Как заявил глава ведомства Алексей Цой в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, «ВОЗ вообще не рекомендует проводить ревакцинацию на данном этапе».

«Пока у нас четких критериев по ревакцинации (нет – V), и группа ученых работает над этим вопросом. Вы знаете, ВОЗ вообще не рекомендует это делать (ревакцинацию – V) на данном этапе, другие страны этим занимаются. Конкретных подтверждающих эффективность клинических исследований еще в мире нет», - заявил Цой.

В этой связи, подчеркнул он, Казахстан максимально изучает мировой опыт, чтобы «гарантировано получить правильные подходы». Как напомнил глава Минздрава, в стране прививать население начали с 1 февраля, но критическая масса населения получили вакцину только в мае – июле. Соответственно, у казахстанцев в данное время сформирован сильный иммунитет.

Отметим, 10 августа Цой заявлял, что рассматривается вопрос о начале ревакцинации населения против коронавируса с 1 октября.

«Так как Казахстан в принципе начал вакцинироваться чуть позже, начиная с февраля и далее, ключевая масса вакцинировалась у нас где-то в июне – июле. Поэтому у нас еще антитела в принципе свежие и уровень высокий. Поэтому ориентировочно где-то через 9 месяцев после получения второй дозы у нас в календарь (прививок – V) войдет (ревакцинация – V). Для нас на данном этапе ревакцинация, наверно, будет более актуальна ближе к октябрю, когда наши граждане, которые получили первые прививки в начале февраля, через девять месяцев – это ориентировочно 1 октября», - сообщал министр.

Он отмечал, что сейчас Минздрав консультируется и определяется со «своими коллегами» по вопросу ревакцинации, подходы к ревакцинации в Казахстане еще определяются, затем будут закреплены нормативно, будут еще раз проведены консультации с ВОЗ и только потом процесс, возможно, будет запущен.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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