Ревакцинацию от коронавируса в Казахстане могут начать с 1 октября

В министерстве здравоохранения Казахстана рассматривают вопрос о начале ревакцинации населения против коронавируса с 1 октября, сообщил глава ведомства Алексей Цой на видео, опубликованном в Телеграм-канале Coronavirus2020.kz. Кроме того, он отметил, что вакцина от COVID-19 может войти в национальный календарь прививок.

«Так как Казахстан в принципе начал вакцинироваться чуть позже, начиная с февраля и далее, ключевая масса вакцинировалась у нас где-то в июне – июле. Поэтому у нас еще антитела в принципе свежие и уровень высокий. Поэтому ориентировочно где-то через 9 месяцев после получения второй дозы у нас в календарь (прививок – V) войдет (ревакцинация – V)», - сказал Цой.

Сейчас министерство здравоохранения консультируется и определяется со «своими коллегами» по вопросу ревакцинации. Он напомнил, что первыми об этом заговорили Израиль, США и Российская Федерация, где прививать от коронавируса начали раньше, и «у них уже прошло больше девяти месяцев с момента, как они получили первую дозу вакцины».

«Для нас на данном этапе ревакцинация, наверно, будет более актуальна ближе к октябрю, когда наши граждане, которые получили первые прививки в начале февраля, через девять месяцев – это ориентировочно 1 октября», - сообщил министр.

При этом он еще раз подчеркнул, что подходы к ревакцинации в Казахстане еще определяются, затем будут закреплены нормативно, будут еще раз проведены консультации с ВОЗ и только потом процесс, возможно, будет запущен.

«На данный момент у нас граждане, в принципе, только прививаются, поэтому у них очень крепкий и сильный иммунитет от вакцин, которые они получили», - резюмировал министр.