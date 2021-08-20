Минздрав Казахстана надеется вакцинировать 10 млн человек в сентябре – октябре

К сентябрю власти Казахстана планировали вакцинировать против коронавирусной инфекции 10 млн человек, но теперь надеются достичь этого показателя в сентябре – октябре, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.

«Конечно, мы хотим, чтобы все граждане максимально привились в кратчайшие сроки… Мы надеемся, что сейчас отпускной период закончится и граждане пойдут на работу в коллективы, и здесь мы ожидаем (рост вакцинации – V) и рост сознательности», - сказал Цой.

Министр отметил, что критическая масса населения в данное время в Казахстане уже привились. По его данным, на сегодня первым компонентом привито 6 276 224 человека, вторым – 4 913 196.

«Поэтому из подлежащего вообще охвата видите, уже хороший процент привился. Ждем, конечно, мы хотим как можно быстрее, сентябрь – октябрь крайний срок, чтобы граждане привились», - высказался Цой.

На уточняющий вопрос, верно ли, что Минздрав сдвигает план по вакцинации 10 млн человек с конца августа на конец сентября, Цой добавил, что хочет, чтобы все привились в сентябре.