Пять человек задержали в ВКО за подделку паспортов вакцинации

Пять человек, среди которых врачи и посредники, задержаны за продажу поддельных паспортов вакцинации в Восточно-Казахстанской области, сообщает сайт Polisia.kz .

«На этот раз в Усть-Каменогорске в поле зрения полиции попали двое врачей поликлиники и трое гражданских лиц, которые за определенное денежное вознаграждение предоставляли отдельным гражданам эти услуги без фактического прохождения процедуры вакцинирования. За данный медицинский документ, который официально регистрировался в базе данных, гражданам необходимо было передать посредникам 20 тыс. тенге и копии своих удостоверений личности. При этом посещать медицинское учреждение даже вовсе и не требовалось. Каждый из посредников оставлял себе по 2-3 тыс. тенге, а далее основная их часть “доходила” уже до врачей», - говорится в сообщении.

Сейчас выясняется, сколько времени действовала эта схема и сколько людей уже получили фиктивные паспорта вакцинации. Сами медицинские работники утверждают, что успели выдать их 20 гражданам. Следствие не исключает, что купивших поддельные документы может быть значительно больше.

По данным заместителя начальника департамента полиции ВКО Талгата Шаяхметова, по данному факту ведется досудебное расследование по статье 385 УК РК.

«В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются и допрашиваются все граждане, которые успели получить подобным фиктивным и незаконным способом данные паспорта вакцинации», - отметил он.