Минздрав Казахстана обновил прогноз эпидситуации в сторону улучшения

В министерстве здравоохранения Казахстана обновили прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране до ноября. А с учетом стабилизации премьер-министр Аскар Мамин во вторник в ходе заседания правительства поручил межведомственной комиссии рассмотреть вопрос ослабление карантина.

«Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции до ноября. При пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в сентябре составит до 6300, в октябре – до 2400.

При реалистичном сценарии в сентябре – до 5300 случаев, в октябре – до 1800 случаев. При оптимистичном сценарии в сентябре – до 4200 случаев, в октябре – до 1300 случаев в сутки», - сказал министр здравоохранения Алексей Цой.

По мнению премьер-министра Аскара Мамина, ситуация в Казахстане стабилизируется, занятость инфекционных коек составляет 49%, реанимационных – 46%.

«Поручаю МВК в регионах со стабилизирующейся ситуацией рассмотреть послабления ограничительных мер в выходные дни для субъектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq», - дал поучение глава правительства.

В июле Цой в эфире программы «Ошакбаев. Live» на телеканале «Хабар» сообщал, что прогнозируется «порядка 6-6,1 тыс. случаев в сутки при оптимистичном сценарии, это уже в августе на пике, до 9 тыс.при реалистичном сценарии в сутки и до 11 тыс. – при пессимистичном». В начале августа министр говорил, что на основании прогноза эпидемиологической ситуации на август – сентябрь Казахстан идет по оптимистическому сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев составляет около 250 тыс.