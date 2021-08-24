​Застройщик возобновил работы на месте сквера в микрорайоне Самал-3 в Алматы

Застройщик ТОО «SAMAL Residence», ведущий строительство жилого комплекса «Turkuaz Towers» на месте сквера в микрорайоне Самал-3 в Алматы, возобновил работы несмотря на запрет акимата, сообщили Vласти представители инициативной группы, выступающей против возведения ЖК.

После схода жителей в начале августа 2021 года по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева были установлены бетонные блоки, заграждающие въезд на строительную площадку. Однако на видео, снятом жильцами ближайших домов 23 августа, видно, как работники «SAMAL Residence» используют спецтехнику, чтобы убрать заграждения. Неделей ранее застройщик начал установку забора, перекрывающего сквозной проход между улицами.

«SAMAL Residence» начал строительство жилого комплекса на территории сквера в марте 2020 года. Компания сразу же столкнулась с недовольством жителей близлежащих домов, которые возмутились нежеланием застройщика и властей обсудить проект строительства до начала работ. Уже после этого управление городского планирования и урбанистики дало компании задание провести общественные слушания, чтобы получить согласие жителей на стройку и снос расположенных в сквере деревьев.

К началу заседаний в акимате и последовавших за этим судебных слушаний застройщику удалось собрать 77 подписей. Жители полагают, что застройщик получил часть подписей, одобряющих строительство, обманным путем. Однако подписи позволили компании продолжать строительные работы до момента, пока их не приостановил акимат после того, как жители организовали первый сход в защиту сквера.

«SAMAL Residence» отреагировала на это иском в специализированный межрайонный экономический суд Алматы к управлению городского планирования и урбанистики акимата. Суд принял решение в пользу застройщика и не пересмотрел его после первой апелляции. К этому моменту власти города подали ходатайство в Верховный суд о пересмотре решения суда первой инстанции. «По мере вынесения решения Верховного суда будет принято окончательное решение по вопросу [строительства]», − говорится в ответе управления на обращение одного из жителей ближайших домов.